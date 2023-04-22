Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, как сейчас общается с мужем.

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик в интервью для ЖВЛ решила рассказать детальнее о ее личной жизни с мужем. Как правило, артистка старается держать личную жизнь подальше от внимания камер (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

Ребрик подчеркнула, что у них с мужем по-прежнему очень теплые отношения, они стараются это поддерживать. Ведущая поделилась, что в начале войны их семья стала еще крепче.

«У него есть такая черта: взял и не может быть как-то по-другому. Все, мы вот так живем, купили другую квартиру, хотя у меня квартира – за нее еще кредит выплачивали. А он говорит: нет, мы свою с ноля сделаем, свой кредит. И все так завертелось» - признается Лилия.

Она добавила, часто и знакомые пытаются найти в их семье какие-то недостатки:

«Не может быть, что не ссоримся? Может! Ну можно же сесть и договориться, можно сесть и поговорить. Все выяснить, это залог общения здорового» - подмечает ведущая.

Вспомнила Ребрик и о прошлом, как приходилось ведь много работать ради оценок, но отличницей она нравилась далеко не всем.

"Помню, как приходила к родителям и плакала очень. Рассказала им все, родители тогда поддержали меня, сказав: Лиля, это жизнь, всем нравится невозможно. Не надо вообще общаться с такими людьми. И я до сих пор живу за этим принципом!" - подметила Лилия, вспомнив о своем увлечении гимнастикой.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.