Відома співачка Злата Огневич заінтригувала сміливими кадрами, на яких постала у досить сміливому для себе образі.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася бекстейдж кадрами, які зацікавили шанувальників артистки. Зірка вирішила похвалитися фігурою у прозорому вбранні, чим звернула увагу на себе.

Нещодавно Злата розповіла, що перестала сильно стежити за вагою, тому що помітно схудла і всі її ждинси були їй великі на кілька рамзерів. Артистка зауважила, що всіма виною був стрес, тому тепер уважніша до організму та своїх потреб.

На кадрах, представлених у Сторі, добре видно, що Злата вже задоволена своєю фігурою і з гордістю наголошує на достоїнствах. У чорному вбранні з сіточкою Огневич позувала перед об'єктивом, наголосивши і на дорогих прикрасах.

Також ми писали, за словами Огневич, зазвичай люди подорожують життям, згадуючи своїх колишніх коханих, яких вони втратили.

Відомо, що нещодавно артистка також займалася зйомками кліпу у Києві. Дуже символічно, що новий кліп було знято в одному з будинків культури міста, повністю перетвореного декораторами.

Нагадаємо, "Як вам іде українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".

Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.