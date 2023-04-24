Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась бэкстейдж кадрами, которые заинтересовали поклонников артистки. Звезда решила похвалиться фигурой в прозрачном наряде, чем обратила внимание на себя.
Не так давно Злата рассказала, что перестала сильно следить за весом, так как заметно похудела и все ее ждинсы были ей велики на несколько рамзеров. Артистка подметила, что всеми виной был стресс, поэтому теперь более внимательна к организму и своим потребностям.
На кадрах, представленных в Стори, хорошо видно, что Злата уже довольна своей фигурой и с гордостью подчеркивает достоинства. В черном наряде с сеточкой Огневич позировала перед объективом, сделав акцент и на дорогие украшения.
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Также мы писали, по словам Огневич, обычно люди путешествуют по жизни, вспоминая своих бывших возлюбленных, которых они потеряли.
Известно, что недавно артистка также занималась съемками клипа в Киеве. Очень символично, что новый клип был снят в одном из домов культуры города, который был полностью преобразован декораторами.
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