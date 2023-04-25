Відома співачка та блогерка Анна Трінчер показала чарівне відео, зняте до того, як її обличчя сильно набрякло.

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка восени вийшла заміж за свого коханого блогерша Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала у мережі відео, на якому показала, як виглядала до того, як видалила зуби мудрості.

Раніше Аня поділилася з шанувальниками шокуючими кадрами, на яких показала своє обличчя після операції з видалення зубів мудрості. На них артистку ледве можна впізнати, так розпухло її обличчя.

Проте, на противагу знімкам із відтіками, Трінчер вирішила нагадати шанувальникам, як вона виглядала до операції. Співачка виклала чарівне відео, на якому кружляла перед камерою при повному параді та з розкішним букетом тюльпанів. Тут вона у стильних джинсах та спокусливому чорному боді з вирізом, а зверху накинула шкіряну куртку. Її волосся розпущене і вкрите кокетливим беретом, а на її обличчі — красивий природний макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Якщо ви ще не забули, що я взагалі-то гарненька. Тому що зараз з цими щоками нічого не хочеться". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати нове відео зірки.

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