Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая осенью вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, чатсо делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети видео, на котором показала, как выглядела до того, как удалила зубы мудрости.
Ранее Аня поделилась с поклонниками шокирующими кадрами, на которых показала свое лицо после операции по удалению зубов мудрости. На них артистку едва можно узнать, так сильно распухло ее лицо.
Однако, в противоположность снимкам с оттеками Тринчер решила напомнить поклонникам, как она выглядела до операции. Певица выложила очаровательное видео, на котором кружилась перед камерой при полном параде и с роскошным букетом тюльпанов. Здесь она в стильных джинсах и соблазнительном черном боди с вырезом, а сверху накинула кожаную куртку. Ее волосы распущены и покрыты кокетливым беретом, а на ее лице красивый естественный макияж.
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В подписи к публикации Тринчер написала: "Если вы еще не забыли, что я вообще-то хорошенькая. Потому что сейчас с этими щеками ничего не хочется". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое видео звезды.
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