На цей раз Тіна Кароль поділилася кадрами з нової фотосесії, яку влаштувала на узбережжі. Причому артистка вирішила приховати фігуру під білою теплою ковдрою, зробивши один акцент - тільки на ноги.

«Кілометр - так

Кілометр - стоп

Я заручник сил твоїх

Моїх диких снів

Розум каже ні

Ну коли вже стану вітром» – написала Кароль під новою добіркою кадрів, які вразили мережу. Артистка наголосила на привабливості та природності, що помітили в Інстаграм:

«Це щось космічне; Як круто 😍 фотосесія неймовірна; Я вже не знаю, чого більше чекаю – нову пісню, чи розкриття концепту ковдри; Як це витримати до 28-го; Ми й так дочекатися вже не можемо, а ще й ці надзвичайно гарні кадри. Тіна, це не законно».

Також артистка ж ділилася лише натяками, але сьогодні вперше назвала дату можливого релізу та представила короткий ролик.

Знявши частину комбінезону та показавши бежевий корсет, артистка спокусливо позувала перед камерою без натяку на збентеження. Проте, українці очікувано зацікавилися анонсом пісні.

"Honey & Мед" - написала лаконічно Кароль.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.