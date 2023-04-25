В этот раз Тина Кароль поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила на побережье. Причем артистка решила скрыть фигуру под белоснежным теплым одеялом, сделав один акцент - только на ноги.
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Ну коли вже стану вітром» - написала Кароль под новой подборкой кадров, которые впечатлили сеть. Артистка сделала акцент на привлекательности и естественности, что подметили в Инстаграм:
«Это что-то космическое; Как круто😍 фотосессия невероятная; Я уже не знаю, чего больше жду - новую песню, или раскрытие концепта одеяла; Как это выдержать до 28-го; Мы и так дождаться уже не можем, а еще и эти невероятно красивые кадры. Тина, это не законно».
Также артистка же делилась лишь намеками, но сегодня впервые назвала дату возможного релиза и представила короткий ролик.
Сняв часть комбинезона и показав бежевый корсет, артистка соблазнительно позировала перед камерой без намека на смущения. Однако украинцы ожидаемо заинтересовались анонсом песни.
«Honey & Мед» - написала лаконично Кароль.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.