В этот раз Тина Кароль поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила на побережье. Причем артистка решила скрыть фигуру под белоснежным теплым одеялом, сделав один акцент - только на ноги.

«Кілометр - так

Кілометр - стоп

Я заручник сил твоїх

Моїх диких снів

Розум каже ні

Ну коли вже стану вітром» - написала Кароль под новой подборкой кадров, которые впечатлили сеть. Артистка сделала акцент на привлекательности и естественности, что подметили в Инстаграм:

«Это что-то космическое; Как круто😍 фотосессия невероятная; Я уже не знаю, чего больше жду - новую песню, или раскрытие концепта одеяла; Как это выдержать до 28-го; Мы и так дождаться уже не можем, а еще и эти невероятно красивые кадры. Тина, это не законно».

Также артистка же делилась лишь намеками, но сегодня впервые назвала дату возможного релиза и представила короткий ролик.

Сняв часть комбинезона и показав бежевый корсет, артистка соблазнительно позировала перед камерой без намека на смущения. Однако украинцы ожидаемо заинтересовались анонсом песни.

«Honey & Мед» - написала лаконично Кароль.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.