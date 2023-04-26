Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем розповів про те, як треба ставитись до супротивника зараз.

Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм висловився про типові будні на передовій і як він із товаришами справляється. Опубліковані кадри у соціальній мережі одразу ж обговорили та підтримали чоловіка.

«Без гумору на нулі неможливо, якщо знищувати противника то тільки з усмішкою на обличчі, він не вартий бачити нашу злість, і навіть сльози! Слава Україні! Офіційний тур оператор ЗСУ, звертайтеся до директу» - написав з гумором Даніель під коротким відео з товаришами.

Ось як реагують люди на визнання Даніеля:

«Дякую вам хлопці!; Для них потрібен офіційний тур оператор із чартером відразу в пекло; Мало віриться що це нуль якщо чесно...; Ви наша опора, ви наша надія на майбутнє... Ми пишаємося вами, наші воїни ЗСУ; Тільки живіть попри все».

Непрості реалії з передовою Салем намагається показувати з часткою гумору, щоб підняти комусь настрій і додати, що треба триматися завжди. На цей раз Даніель схвилював українок кадрами, на яких ховався від чергового удару окупантів.

Якось сиділи ми втрьох з andrey__ivanov93 і mishania_8888 у дитячій і думали, фарбувати стелю або не фарбувати і вирішили, що треба б пофарбувати» - іронічно помітив Салем під відео.

Також повідомлялось, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав складну травму на фронті.

Крім того, повідомлялось, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.