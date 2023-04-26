Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем рассказал о том, как надо относиться к противнику сейчас.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм высказался о типичных буднях на передовой и как он с товарищами справляется. Опубликованные кадры в социальной сети сразу же обсудили и поддержали мужчину.

«Без юмора на нуле невозможно, если уничтожать противника то только с улыбкой на лице, он недостоин видеть нашу злость, и даже слезы! Слава Украине! Официальный тур оператор ВСУ, обращайтесь в директ» - написал с юморомДаниэль под коротким видео с товарищами.

Вот как реагируют люди на признание Даниэля:

«Благодарю вас ребята!; Для них нужен официальный тур оператор с чартером сразу в ад; Мало верится что это ноль если честно...; Вы наша опора, вы наша надежда на будущее... Мы гордимся вами, наши воины ВСУ; Только живите, несмотря на все».

Непростые реалии с передовой Салем старается показывать с долей юмора, чтобы поднять кому-то настроение и добавить, что надо держаться всегда. В этот раз Даниэль взволновал украинок кадрами, на которых скрывался от очередного удара оккупантов.

«Как-то сидели мы втроем с andrey__ivanov93 и mishania_8888 в детской и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить» - иронично подметил Салем под видео.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.