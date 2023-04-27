Санта Дімопулос, зірка "Танців зі зірками", вирішила побалакати з фанатами. Знаменитість запропонувала ставити запитання у своєму блозі в Інстаграм.

"А який у тебе найулюбленіший твій танець із Танців із зірками?", - запитав фанат.

"Звичайно ж румба. Це було повне розчинення у танці і наш найкращий виступ)", - написала Санта у публікації.

"Чи були безсонні ночі у вас, коли діти були маленькими?", - запитав фанат.

"Ну, звичайно, я ж нормальна мати. Але треба додати, що в мене унікальні діти, вони дійсно давали мені спати. Тобто, щоб я не спала всю ніч - не було. Та на фото я втомлена і дуже хочу спати)", - Написала зірка на ще одному сторіс.

"Скоро 37, почуття дуже старої людини, як не втрачати молодість, душі та тіла?", - запитала ще одна фанатка.

“Та ви що? . Це ж найкращий подарунок. Займіться собою", - відповіла зірка та поділилася пляжним фото.

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