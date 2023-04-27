Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість виклала відео з комплексом вправ для преса.

Як видно, у ролику Марина сама виконує вправи, які за нею можна повторювати в домашніх умовах без спортивного інвентарю. Все що знадобиться – це спортивна форма, килимок для занять та гарний настрій.

У відео тренер уточнила, що ці вправи підійдуть для укріплення м'язів преса. Їх потрібно виконувати по 20-30 разів на 2-3 підходи. Також Марина наголосила, що потрібно стежити за технікою виконання цих вправ.

У підписі до публікації Боржемська розповіла про свою фітнес-програму: "Знов і знов нагадаю тобі про весну та можливість зустріти травень у гарячій спортивній компанії учасників моєї фітнес-програми здорового харчування та схуднення. Пам’ятай: старт вже скоро, 08.05.23, тому не проґав свій шанс! Пиши в директ або став + в коментарях, аби отримати детальні умови участі! Ця весна точно належить саме тобі, тому просто не відпускай їі!".

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