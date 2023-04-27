Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео с комплексом упражнений для пресса.

Как видно, в ролике Марина сама выполняет упражнения, которые за ней можно повторять в домашних условиях без какого-либо спортивного инвентаря. Все что понадобится – это спортивная форма, коврик для занятий и хорошее настроение.

В видео тренер уточнила, что эти упражнения подойдут для укрепления мышц пресса. Их нужно выполнять по 20-30 раз в 2-3 подхода. Также Марина подчеркнула, что нужно следить за техникой выполнения этих упражнений.

В подписи к публикации Боржемская рассказала о своей фитнес-программе: "Снова и снова напомню тебе о весне и возможности встретить май в горячей спортивной компании участников моей фитнес-программы здорового питания и похудения. Помни: старт уже скоро, 08.05.23, поэтому не упусти свой шанс! Пиши в директ или стал + в комментариях, чтобы получить подробные условия участия! Эта весна точно принадлежит именно тебе, поэтому просто не отпускай ее!".

Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.

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