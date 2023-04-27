Українська хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками" розповіла про те, як її принижували через роботу.

Хореограф Альона Шоптенко поділилася своїми думками про внутрішню дитину кожної людини та про те, як танець може допомогти задовольнити її потреби. В інтерв'ю вона розповіла, що працює із внутрішніми дітьми вже довгий час, не лише з власними.

Вона зазначила, що кожна жінка має вроджений талант до танцю та унікальну пластику, що робить її особливою. Однак часто жінкам не вдається розвинути цей талант, оскільки батьки можуть забрати їх із танцювальних класів, а педагоги не завжди здатні пробудити їхнє бажання займатися.

Також деякі жінки можуть чути від оточуючих, що танці - це несерйозно і потрібно вибирати "нормальні" заняття, адже подібного роду цькування було і в неї:

"У деяких пропадало бажання займатися через ставлення та методи педагогів. Чесно кажучи, і мені колись говорили, що танці – це несерйозно і треба думати про "нормальне" заняття", - додала Шоптенко.

Альона Шоптенко переконана, що кожна жінка створена для танцю, і ця маленька балерина, яка живе всередині, не дає спокою. Вона закликає жінок не задовольнятися життям королеви балу, не задовольнивши при цьому свою маленьку балерину, яка знає, що потрібно для її щастя.

Нагадаємо, "Робимо, але не говоримо про це": Цибульська насмішила несподіваним одкровенням про дорослих леді.

Як повідомляла Politeka, "Мене так бабуся одягала": Квіткова приміряла новий образ із сукнею та кедами, українці не стали мовчати.

Також Politeka писала, що "Мрія збулася": Боржемська із "Зважені та щасливі" похвалилася загадковою подорожжю.