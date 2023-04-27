Хореограф Алена Шоптенко поделилась своими мыслями о внутреннем ребенке каждого человека и о том, как танец может помочь удовлетворить его потребности. В интервью она рассказала, что работает с внутренними детьми уже долгое время, не только с собственными.

Она отметила, что каждая женщина имеет врожденный талант к танцу и уникальную пластику, что делает ее особенной. Однако, часто женщинам не удается развить этот талант, поскольку родители могут забрать их из танцевальных классов, а педагоги не всегда способны пробудить их желание заниматься.

Также некоторые женщины могут слышать от окружающих, что танцы - это несерьезно и нужно выбирать "нормальные" занятия, ведь подобного рода травля была и у нее:

"У некоторых пропадало желание заниматься через отношение и методы педагогов. Честно говоря, и мне когда-то говорили, что танцы – это несерьезно и нужно думать о «нормальном» занятии" - добавила также Шоптенко.

Алена Шоптенко убеждена, что каждая женщина создана для танца, и эта маленькая балерина, живущая внутри, не дает покоя. Она призывает женщин не удовлетворяться жизнью королевы бала, не удовлетворив при этом свою маленькую балерину, которая точно знает, что нужно для ее счастья.

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