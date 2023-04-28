Співачка Тіна Кароль уперше за довгий час представила нову композицію, про що одразу сповістила у мережі. Після цього артистка поділилася доволі пікантною добіркою кадрів, які привернули увагу, адже зірка позувала у маленькій чорній сукні з вирізами.

«Музика може підняти емоції, підняти наш бойовий дух. Моя місія - побудувати міст між Україною та рештою світу як культурний дипломат. Щоб світ побачив красу нашої музики та красу нашої культури.

Вперше в моїй кар'єрі співаю двома мовами в одному треку: англійською та українською. Я бачу в цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики на світову аудиторію, прославляючи сучасну музичну Україну» - написала Кароль під кадрами.

У мережі почали висловлювати свою думку про останню зйомку:

«Боже як гарна; Мед 🍯 для вух та очей; Люблю ❤️ З любов'ю з 🇬🇪; Ми готові! Вже хочемо почути; Дуже чекаємо; шикарна, як завжди 😍; Надто. Нескінченно ідеальні сексуальні фото, як не війна, а вічна весна; просто вогонь».

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