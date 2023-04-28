Певица Тина Кароль впервые за долгое время представила новую композицию, о чем сразу оповестила в сети. После этого артистка поделилась довольно пикантной подборкой кадров, которые привлекли внимание, ведь звезда позировала в маленьком черном платье с вырезами.

«Музыка может поднять эмоции, поднять наш боевой дух. Моя миссия - построить мост между Украиной и остальным миром в качестве культурного дипломата. Чтобы мир увидел красоту нашей музыки и красоту нашей культуры.

Впервые в моей карьере пою на двух языках в одном треке: английском и украинском. Я вижу в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки на мировую аудиторию, тем самым прославляя современную музыкальную Украину» - написала Кароль под кадрами.

В сети принялись выражать свое мнение о последней съемке:

«Боже как хороша; Мед 🍯 для ушей и глаз; Обожаю❤️ С любовью из 🇬🇪; Мы готовы! Уже хотим услышать; Очень ждем; шикарная, как всегда😍; Слишком. Бесконечно идеальные сексуальные фото, вроде не война, а вечная весна; просто огонь».

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