Найпопулярніші українські артисти були вражені подіями цього дня після дій окупантів.

У ніч на 28 квітня українці знову були розбуджені звуками тривоги та свистом ракет після того, як російські окупанти атакували міста України за допомогою дронів та ракет, які потрапили до житлових будинків.

Дві російські ракети потрапили багатоповерхівкою до Умані, внаслідок чого відразу три будинки отримали пошкодження, рятувальники продовжують діставати тіла загиблих, серед яких є діти.

Декілька відомих українських ведучих, співаків та акторів відреагували на жахливі новини. Володимир Остапчук повідомив, що будинок його батьків в Умані був атакований, але всі вони залишилися живими. Ксенія Мішина висловила емоційну реакцію на нічні обстріли. Тіна Король опублікувала фотографію того, як виглядає сьогоднішній ранок в Україні.

Надя Дорофєєва охарактеризувала окупантів та поділилася ранковими новинами. Актриса Ганна Саліванчук поспівчувала родинам постраждалих та поділилася емоціями разом із дітьми. Багато артистів було шоковано цього ранку.

"Сумні новини, сумний день (особисте) і наш опір важливий на всіх фронтах. Тримаємо лад!" - Додала Тіна Кароль.

"Як це страшно, немає слів!" – додала Леся Нікітюк.

Нагадаємо, "Зазнала його чарів": Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, що їй захотілося зробити в Парижі.

Як повідомляла Politeka, "Які ви молодці": Цимбалюк із "Фортечної" похвалився нагородою, яку отримав від військових.

Також Politeka писала, що "Як багато людей…": Решетник із "Холостяка" розповів, що його здивувало на прогулянці у Києві.