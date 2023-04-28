В ночь на 28 апреля украинцы вновь были разбужены звуками тревоги и свистом ракет после того, как российские оккупанты атаковали города Украины с помощью дронов и ракет, которые попали в жилые здания.
Две российские ракеты попали по многоэтажке в Умани, в результате чего сразу три дома получили повреждения, спасатели продолжают доставать тела погибших, среди которых есть дети.
Несколько известных украинских ведущих, певцов и актеров отреагировали на ужасные новости. Владимир Остапчук сообщил, что дом его родителей в Умани был атакован, но все они остались живы. Ксения Мишина выразила эмоциональную реакцию на ночные обстрелы. Тина Король опубликовала фотографию того, как выглядит сегодняшнее утро в Украине.
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Надя Дорофеева охарактеризовала оккупантов и поделилась утренними новостями. Актриса Анна Саливанчук посочувствовала семьям пострадавших и поделилась эмоциями вместе с детьми. Многие артисты были шокированы этим утром.
"Грустные новости, печальный день (личное) и наше сопротивление важно на всех фронтах. Держим строй!" – добавила Тина Кароль.
"Как это страшно, нет слов!" - добавила Леся Никитюк.
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