Популярные украинские артисты были поражены событиями этого дня после действий оккупантов.

В ночь на 28 апреля украинцы вновь были разбужены звуками тревоги и свистом ракет после того, как российские оккупанты атаковали города Украины с помощью дронов и ракет, которые попали в жилые здания.

Две российские ракеты попали по многоэтажке в Умани, в результате чего сразу три дома получили повреждения, спасатели продолжают доставать тела погибших, среди которых есть дети.

Несколько известных украинских ведущих, певцов и актеров отреагировали на ужасные новости. Владимир Остапчук сообщил, что дом его родителей в Умани был атакован, но все они остались живы. Ксения Мишина выразила эмоциональную реакцию на ночные обстрелы. Тина Король опубликовала фотографию того, как выглядит сегодняшнее утро в Украине.

Надя Дорофеева охарактеризовала оккупантов и поделилась утренними новостями. Актриса Анна Саливанчук посочувствовала семьям пострадавших и поделилась эмоциями вместе с детьми. Многие артисты были шокированы этим утром.

"Грустные новости, печальный день (личное) и наше сопротивление важно на всех фронтах. Держим строй!" – добавила Тина Кароль.

"Как это страшно, нет слов!" - добавила Леся Никитюк.

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