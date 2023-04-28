Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як під час світанку росія завдала масованого ракетного удару по містах України, включаючи запуск крилатих ракет та дронів-камікадзе. Сьогодні багато знаменитостей України висловили свої емоційні коментарі у зв'язку з жорстоким обстрілом мирного населення російськими окупантами.

Хоча ППО збила більшу частину ворожих цілей, деякі ракети пролетіли повз них і потрапили по житлових будинках. Внаслідок обстрілу в Умані вдома було пошкоджено, багато людей загинуло. Діти у тому числі.

«Умань. Потрапляння в багатоповерхівку крилатою ракетою. Серед. Ночі… Дніпро. Загинула жінка та 3-річна дитина.

Київ. Побиття крилатих та 2 БПЛА. Загалом збито 21 ракету з 23. Їх не повинно існувати як народ. Це має бути викарбувано у ДНК усіх поколінь українців. Люди спали у себе вдома», - емоційно заявив Ектор.

У мережі почали активно обговорювати побачене:

«Ненавиджу всю цю гидоту. Умань-Дніпро з вами, щирі співчуття; Це не народ, падаль і мерзота, які повинні ходити пустелею і не мати жодного шансу на ковток води;

Тварини! Нехай вона вам повернеться у 100крат 🙏; Нелюди путінські принесли на українську землю руйнування, біль, сльози; Цей жах колись закінчиться? Де гарантія безпеки?».

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