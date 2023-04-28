В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как во время рассвета, россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины, включая запуск крылатых ракет и дронов-камикадзе. Сегодня многие знаменитости Украины выразили свои эмоциональные комментарии в связи с жестоким обстрелом мирного населения российскими оккупантами.

Хотя ПВО сбила большую часть вражеских целей, некоторые ракеты пролетели мимо и попали по жилым домам. В результате обстрела в Умани дома были повреждены, многие люди погибли. Дети в том числе.

«Умань. Попадание в многоэтажку крылатой ракетой. Среди. Ночи… Днепр. Погибла женщина и 3 летний ребенок.

Киев. Избиение крылатых и 2 БПЛА. В общей сложности сбита 21 ракета из 23. Их не должно существовать как народ. Это должно быть отчеканено в ДНК всех поколений украинцев. Люди спали у себя дома» - эмоционально заявил Эктор.

В сети принялись активно обсуждать увиденное:

«Ненавижу всю эту гадость. Умань-Днепр с вами, искренние соболезнования; Это не народ, падаль и мерзость, которые должны ходить по пустыне и не иметь никакого шанса на глоток воды;

Животные! Пусть она вам вернется в 100крат 🙏; Нелюди путинские принесли на украинскую землю разрушение, боль, слезы; Этот ужас когда-нибудь закончится? Где гарантия безопасности?».

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