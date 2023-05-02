Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм показав і інший бік на передовій. Даніель вирішив поділитися невеликим роликом, знятим під час його роботи з товаришами, разом вони продовжують нести службу у лавах ЗСУ.

"Роби, що робиш і будь що буде" - написав Даніель під кадрами з товаришами. Він не розкриває, яку посаду обіймає на службі, також не називаючи розміру своєї зарплати, щоб не розкривати будь-які деталі.

При цьому Салем неодноразово нагадував: забувати про тих, хто на фронті, не можна і треба робити все для перемоги. Артист також залишив свій бізнес та вирішив присвятити себе саме військовій справі на даний момент.

«🔥млин, ніби фінальний кадр з якогось крутого кіно); Ну нічого собі, хлопці, от ви круті! Наші! Тільки бережіть себе, будь ласка 😘; Навігація ж закрита; Нехай Господь Бог оберігає всіх наших захисників; Як там небезпечно! Боже береги наших захисників; Даніель, що за опік у вас на обличчі».

Також Салем підрахував пам'ять друга:

«Він дістав чеку, і з величезним подивом дивився як відлітає скоба)) єдине що я встиг сказати (ти це навіщо зробив?) потім звук розриву та купа здивованих очей спрямованих до тебе.

Наступна картина нас комбат везе до медсестри, пам'ятаю ще довго з тобою сміялися як діти, і це тільки одна історія з наших пригод» - поділився Даніель.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.