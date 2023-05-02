Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм показал и другую сторону на передовой. Даниэль решил поделиться небольшим роликом, заснятым во время его работы с товарищами, вместе они продолжают нести службу в рядах ВСУ.

«Делай, что делаешь и будь что будет» - написал Даниэль под кадрами с товарищами. Он не раскрывает, какую должность занимает на службе, также не называя размер своей зарплаты, чтобы не раскрывать какие-либо детали.

При этом Салем не раз напоминал: забывать о тех, кто на фронте, нельзя и надо делать все для победы. Артист также оставил свой бизнес и решил посвятить себя именно военному делу на данный момент.

«🔥блин, будто финальный кадр из какого-то крутого кино); Ну ничего себе, ребята, вот вы крутые! Наши! Только берегите себя, пожалуйста😘; Навигация же закрыта; Пусть Господь Бог оберегает всех наших защитников; Как там опасно! Боже береги наших Защитников; Даниэль что за ожог у вас на лице».

Также Салем подчил память друга:

«Он достал чеку, и с огромным изумлением смотрел как улетает скоба)) единственное что я успел сказать (ты это зачем сделал?) потом звук разрыва и куча удивленных глаз направленных к тебе.

Следующая картина, нас комбат везет к медсестре, помню еще долго с тобой смеялись как дети, и это только одна история из наших приключений» - поделился Даниэль.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.