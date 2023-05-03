Телеведуча та блогер Леся Нікітюк на емоціях звернулася до публіки після того, як побачила одне фото з маленькою дитиною. Внаслідок чергового обстрілу російських злочинців в Умані загинули багато людей з дітьми.

Стало відомо, що хлопчику на фотографії шість років. Його звуть Михайло. Цей знімок зроблений у день похорону його сестри Софії – їй було одинадцять років, і його брата Кирила – йому було сімнадцять. Софію та Кирила вбила російська ракета, яка потрапила до житлового будинку у місті Умань.

Леся Нікітюк не змогла мовчати, висловивши свою думку досить точно і без прикрас:

«С*ука. Стільки горя, скільки смертей. Це діти! Як це можна витримати? За що? Горіти вам у пеклі повільно та довго. Виродки!»

У мережі підтримали висловлювання артистки, приєднавшись до Микитюка:

"Немає слів. Це за межею. Ця дитина не заслужила такого. Ніхто такого не заслужив. Те, хто це роблять-не люди. Вони не мають нічого живого, хорошого. Нічого; І не на тому світі, вони дадуть відповідь вже на цьому світі;

Я щоразу запитую себе: невже вся світова спільнота не може залучити цей жах. Чи світ став настільки жорстоким і меркантильним, де геополітичні інтереси понад усе?; Хто вам звірі віддає такі накази, вбивати дітей, як ви спите вночі, як ви дивитеся у вічі своїм дітям, нелюди».

Нагадаємо, у Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.