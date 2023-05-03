Телеведущая и блогер Леся Никитюк на эмоциях обратилась к публике после того, как увидела одно фото с маленьким ребенком. В результате очередного обстрела российских преступников, в Умане погибли многие люди с детьми.

Стало известно, что мальчику на фотографии шесть лет. Его зовут Михаил. Этот снимок сделан в день похорон его сестры Софии - ей было одиннадцать лет, и его брата Кирилла - ему было семнадцать. Софию и Кирилла убила российская ракета, попавшая в жилой дом в городе Умань.

Леся Никитюк не смогла молчать, выразив свое мнение довольно точно и без прикрас:

«С*ука. Столько горя, сколько смертей. Это же дети! Как это можно выдержать?! За что? Гореть вам в аду медленно и долго. Уроды!»

В сети поддержали высказывание артистки, присоединившись к Никитюк:

«Нет слов. Это за гранью. Этот ребенок не заслужил такого. Никто такого не заслужил. То, кто это делают- не люди. У них нет ничего живого, хорошего. Ничего; И не на том свете, они ответят уже на этом свете;

Я каждый раз задаю себя вопросом: неужели все мировое сообщество не может привлечь этот ужас. Или мир стал столь жесток и меркантилен, где геополитические интересы превыше всего?; Кто вам звери отдает такие приказы, убивать детей, как вы спите ночью, как вы смотрите в глаза своим детям, изверги».

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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