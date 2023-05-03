Українська актриса, Ксенія Мішина у березні вже демонструвала свою струнку фігуру у спідній білизні з нескромними вирізами на знімках. Тоді вона заявила, що перебуває у своїй найкращій фізичній формі.
З того часу артистка активно показує на нових кадрах, як сильно перетворилася і наскільки вона задоволена схудненням. Втім, часто одноманітні фото з акцентом на фігурі розчаровували шанувальників.
Так, цього разу Мишина похвалилася фігурою в білизні, в якій вона позує на ліжку. У підписі до посту вона написала: "Шукай усередині".
Ксенія постала в облягаючій білій спідній білизні, всіляко роблячи на ньому акцент. Саме цей момент знову обурив людей у мережі:
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«Знову трусами світиш? Чи не смішно вже? 😢; У дуже активному пошуку? 😃; Ксюша, ти українська актриса, активна людина, тебе поважали, вважали за патріотку; Фу, яка вона гидка, худа, патли зализані...;
Ти хоч їж; Наступне відео на унітазі, а наступне – як змінює прокладки; Так можна й шанувальників втратити».
Також ми писали, артистка дозволяє дитині покермувати на камеру і хвалиться цим, хоча подібна поведінка неприпустима і навіть дуже небезпечна. Особливо дорогою, де їздять інші авто.
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