Украинская актриса, Ксения Мишина в марте уже демонстрировала свою стройную фигуру в нижнем белье с нескромными вырезами на снимках. Тогда она заявила, что находится в своей лучшей физической форме.
С тех пор артистка активно показывает на новых кадрах, как сильно преобразилась и насколько она довольна похудением. Впрочем, часто однообразные фото с акцентом на фигуре стали разочаровывать поклонников.
Так, в этот раз Мишина похвалилась фигурой в белье, в котором она позирует на постели. В подписи к посту она написала: "Ищи внутри".
Ксения предстала в облегающем белом нижнем белье, всячески делая на нем акцент. Именно этот момент снова возмутил людей в сети:
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«Опять трусами светишь? Не смешно ли уже? 😢; В очень активном поиске? 😃; Ксюша, ты украинская актриса, активный человек, тебя уважали, считали патриоткой; Фу, какая она противная, худая, патлы зализаны…;
Ты хоть ешь; Следующее видео на унитазе, а следующее - как меняет прокладки; Так можно и поклонников потерять».
Также мы писали, артистка разрешает ребенку порулить на камеру и хвалится этим, хотя подобное поведение недопустимо и даже очень опасно. Особенно на дороге, где ездят другие авто.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.