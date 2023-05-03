Украинская актриса, Ксения Мишина в марте уже демонстрировала свою стройную фигуру в нижнем белье с нескромными вырезами на снимках. Тогда она заявила, что находится в своей лучшей физической форме.

С тех пор артистка активно показывает на новых кадрах, как сильно преобразилась и насколько она довольна похудением. Впрочем, часто однообразные фото с акцентом на фигуре стали разочаровывать поклонников.

Так, в этот раз Мишина похвалилась фигурой в белье, в котором она позирует на постели. В подписи к посту она написала: "Ищи внутри".

Ксения предстала в облегающем белом нижнем белье, всячески делая на нем акцент. Именно этот момент снова возмутил людей в сети:

«Опять трусами светишь? Не смешно ли уже? 😢; В очень активном поиске? 😃; Ксюша, ты украинская актриса, активный человек, тебя уважали, считали патриоткой; Фу, какая она противная, худая, патлы зализаны…;

Ты хоть ешь; Следующее видео на унитазе, а следующее - как меняет прокладки; Так можно и поклонников потерять».

Также мы писали, артистка разрешает ребенку порулить на камеру и хвалится этим, хотя подобное поведение недопустимо и даже очень опасно. Особенно на дороге, где ездят другие авто.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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