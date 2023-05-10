Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко вирішила розповісти, що підготувала до конкурсу. Зірка "Євробачення" Руслана Лижичко поділилася відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Відмінні новини для фанатів #Євробачення! Сьогодні, о 18:00, вперше буде виконано @englishnationalopera. І вгадайте, що? Я буду на сцені диригувати і співати одночасно! Такого ще ніколи не робив естрадний артист чи диригент. Наскільки я знаю, ні один естрадний артист ніколи не диригував під час співу, і жоден диригент ніколи не співав під час диригування!Своєю класичною освітою я завдячую Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка та моїм чудовим учителям.Я вдячна, що моя освіта привернула увагу Англійської національної опери, яка запросила мене відкрити їхній спеціальний захід «ENO робить Євробачення», - написала зірка "Євробачення" Руслана Лижичко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі зірці "Євробачення" Руслані Лижичко:

"Справді, Божественно і прекрасно";

"Скажіть хоч де це можна дивитися";

"Дуже цікаво, хочеться побачити виступ";

"Крутооо! Безмежно пишаюся! Ось рівень!".

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