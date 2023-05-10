Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко решила рассказать, что подготовила для конкурса. Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко поделилась видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Отличные новости для фанатов #Евровидения! Сегодня, в 18:00, впервые будет исполнен @englishnationalopera. И угадайте, что? Я буду на сцене дирижировать и петь одновременно! Такого еще никогда не делал эстрадный артист или дирижер. Насколько я знаю, ни один эстрадный артист никогда не дирижировал во время пения, и ни один дирижер никогда не пел во время дирижирования! Своим классическим образованием я обязана Львовской музыкальной академии имени Николая Лысенко и моим замечательным учителям. Я благодарна, что мое образование привлекло внимание Английской национальной оперы, которая пригласила меня открыть их специальное мероприятие «ENO делает Евровидение», - написала звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии звезде "Евровидения" Руслане Лыжичко:

"Действительно, Божественно и прекрасно";

"Скажите хоть где это можно смотреть";

"Очень интересно, хочется увидеть выступление";

"Крутооо! Безгранично горжусь! Вот уровень!".

Напомним, Руслана рассекретила свою особую миссию на "Евровидении-2023"

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