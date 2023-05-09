На відео дружина Григорія Решетника прийшла будити своїх синів, а середній син торкнувся її, розповівши про свій сон.

Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник виховує разом із дружиною трьох синів. Хлопчики Іван, Дмитро та Сашко з перших днів вторгнення росії залишалися з батьками в Україні. Христина Решетник показала в Інстаграм миле відео із середнім та молодшим сином, де Дмитро розповідає, про що мріє.

Дружина Григорія Решетника прийшла будити своїх синів після складної ночі, адже росія знову обстрілювала мирні міста України. Тому родина Решетника також прокинулась від повітряної тривоги. Після закінчення тривоги дітям вдалося заснути. А коли Христина Решетник прийшла будити середнього сина Дмитра, він розповів їй чудовий сон – про втілення якого мріють усі українці.

Так, син Григорія Решетника повідомив: "Мам, мені наснилося, що ти сказала нам, що вже закінчилася війна".

У коментарях під відео Христини Решетник багато хто писав, наскільки сильно їх зачепили слова дитини. Дехто навіть зізнавався, що кадри торкнулися їх до сліз.

"Болить, що наші діти взагалі вимовляють ці слова, що переживають все це...", "Серце рветься на шматки, бідні наші маленькі, а такі вже дорослі діти", "Цей сон обов'язково стане реальністю", "Плачу, нехай збудеться дитячий сон скоріше".

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