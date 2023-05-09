На видео жена Григория Решетника пришла будить своих сыновей, а средний сын тронул ее, рассказав о своем сне.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник воспитывает вместе с женой трех сыновей. Мальчики Иван, Дмитрий и Саша с первых дней вторжения рф оставались с родителями в Украине. Кристина Решетник показала в Инстаграм милое видео со средним и младшим сыном, где Дима рассказаывает, о чем мечтает.

Жена Григория Решетника пришла будить своих сыновей после сложной ночи, ведь россия снова обстреливала мирные города Украины. Потому семья Решетника также проснулась от воздушной тревоги. После окончания тревоги детям удалось уснуть. А когда Кристина Решетник пришла будить среднего сына Дмитрия, он рассказал ей чудесный сон - о воплощении которого мечтают все украинцы.

Так, сын Григория Решетника сообщил: "Мам, мне приснилось, что ты сказала нам, что уже закончилась война".

В комментариях под видео Кристины Решетник многие писали, насколько сильно их зацепили слова ребенка. Некоторые даже признавались, что кадры тронули их до слез:

"Болит, что наши дети вообще произносят эти слова, переживающие все это...", "Сердце рвется на куски, бедные наши маленькие, а такие уж взрослые дети", "Этот сон обязательно станет реальностью", "Плачу, пусть сбудется детский сон скорее".

Последние новости Украины: Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Последние новости Украины: Жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Последние новости Украины: Жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.