Зірка "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, зазвичай у цей суп додають пшоно, гречку чи перловку, але він пропонує варіант із пшеницею, яка додасть супу різноманітну текстуру.

Також "Майстер Шеф" Клопотенко дав кілька порад, щоб приготувати смачний капусник із пшеницею. Ми вибрали свинину для бульйону, щоб вийшов більш насичений та багатий смак.

Якщо ви віддаєте перевагу пісній страві, замініть м'ясо на курку, індичку або яловичину. При виборі квашеної капусти віддайте перевагу варіанту без моркви, оскільки ми будемо додавати її окремо в засмажку. За словами "Майстер Шеф" Клопотенка, якщо ваша капуста нарізана довгими скибочками, розріжте її на кілька частин – це буде зручніше для приготування та їжі.

Євгенія Клопотенко: Інгредієнти для страви за рецептом

300 г свинини (лопатка чи задня частина) 500 г квашеної капусти 3-4 середні картоплини 1 середня морква 1 середня цибуля 100 г пшениці 2 ст. л. соняшникової олії 2 лаврові листи 2-3 ароматних перцю 3-3,5 л води сіль перець за смаком

КРОК 1:

Візьміть 300 г свинини (лопатку або задню частину), видаліть плівки та зайвий жир. Наріжте м'ясо на невеликі шматочки і перекладіть в каструлю. Залийте м'ясо 3-3,5 л води та поставте каструлю на вогонь. Доведіть воду до кипіння та варіть м'ясо близько 20-30 хвилин.

КРОК 2:

Тим часом промийте 100 г пшениці у чистій воді. Додайте промиту пшеницю до м'яса, що вариться, в каструлі.

КРОК 3:

Поріжте 1 середню цибулину кубиками середнього розміру. Натріть 1 середню моркву на великій тертці. "Майстер Шеф" Клопотенко радить розігріти сковороду з 2 столовими ложками соняшникової олії. Обсмажте цибулю та моркву на сковороді до м'якості цибулі. Додайте в сковороду 500 г квашеної капусти і тушкуйте разом близько 10 хвилин.

КРОК 4:

Очистіть 3-4 середні картоплини і наріжте їх однаковими кубиками середнього розміру. Перекладіть нарізану картоплю в каструлю з м'ясом та пшеницею. Продовжуйте варити капустяник близько 15 хвилин. "Майстер Шеф" Клопотенко радить одразу додати засмажку з цибулею, морквою та квашеною капустою у каструлю. Покладіть 2 лаврові листи і 2-3 запашні перці. Посоліть і поперчіть до смаку. Продовжуйте варити капустяник ще 5-10 хвилин. Якщо ви віддаєте перевагу більш рідкій першій страві, додайте трохи більше води.

КРОК 5:

Зніміть каструлю з вогню. Прикрийте кришкою і дайте капустяникові настоятися протягом 10-15 хвилин, щоб усі смаки добре з'єдналися. Подавайте гарячим та за бажанням посипте зеленню, "Майстер Шеф" Клопотенко вважає, що такий варіант приготування зможе добре зігріти.

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