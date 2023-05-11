Звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, обычно в этот суп добавляют пшено, гречку или перловку, но он предлагает вариант с пшеницей, которая придаст супу разнообразную текстуру.

Также "Мастер Шеф" Клопотенко дал несколько советов, чтобы приготовить вкусный капустник с пшеницей. Мы выбрали свинину для бульона, чтобы получился более насыщенный и богатый вкус.

Если вы предпочитаете постное блюдо, замените мясо на курицу, индейку или говядину. При выборе квашеной капусты предпочтение отдайте варианту без моркови, поскольку мы будем добавлять ее отдельно в зажарку. По словам "Мастер Шеф" Клопотенко, если ваша капуста нарезана длинными ломтиками, разрежьте ее на несколько частей - это будет удобнее для готовки и еды.

Ингредиенты для блюда по рецепту Евгения Клопотенко:

300 г свинины (лопатка или задняя часть) 500 г квашеной капусты 3-4 средние картофелины 1 средняя морковь 1 средний лук 100 г пшеницы 2 ст. л. подсолнечного масла 2 лавровых листа 2-3 ароматных перца 3-3,5 л воды соль перец по вкусу

ШАГ 1:

Возьмите 300 г свинины (лопатку или заднюю часть), удалите пленки и излишний жир. Нарежьте мясо на небольшие кусочки и переложите их в кастрюлю. Залейте мясо 3-3,5 л воды и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите воду до кипения и варите мясо около 20-30 минут.

ШАГ 2:

Тем временем промойте 100 г пшеницы в чистой воде. Добавьте промытую пшеницу к варящемуся мясу в кастрюле.

ШАГ 3:

Порежьте 1 среднюю луковицу кубиками среднего размера. Натрите 1 среднюю морковь на крупной терке. "Мастер Шеф" Клопотенко советует разогреть сковороду с 2 столовыми ложками подсолнечного масла. Обжарьте лук и морковь на сковороде до мягкости лука. Добавьте в сковороду 500 г квашеной капусты и тушите все вместе около 10 минут.

ШАГ 4:

Очистите 3-4 средних картофелины и нарежьте их одинаковыми кубиками среднего размера. Переложите нарезанный картофель в кастрюлю с мясом и пшеницей. Продолжайте варить капустник около 15 минут. "Мастер Шеф" Клопотенко советует сразу добавить зажарку с луком, морковью и квашеной капустой в кастрюлю. Положите 2 лавровых листа и 2-3 душистых перца. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить капустник еще 5-10 минут. Если вы предпочитаете более жидкое первое блюдо, добавьте немного больше воды.

ШАГ 5:

Снимите кастрюлю с огня. Прикройте крышкой и дайте капустнику настояться в течение 10-15 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились. Подавайте горячим и по желанию посыпьте зеленью, "Мастер Шеф" Клопотенко считает, что такой вариант приготовления сможет хорошо согреть.

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