Звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, обычно в этот суп добавляют пшено, гречку или перловку, но он предлагает вариант с пшеницей, которая придаст супу разнообразную текстуру.
Также "Мастер Шеф" Клопотенко дал несколько советов, чтобы приготовить вкусный капустник с пшеницей. Мы выбрали свинину для бульона, чтобы получился более насыщенный и богатый вкус.
Если вы предпочитаете постное блюдо, замените мясо на курицу, индейку или говядину. При выборе квашеной капусты предпочтение отдайте варианту без моркови, поскольку мы будем добавлять ее отдельно в зажарку. По словам "Мастер Шеф" Клопотенко, если ваша капуста нарезана длинными ломтиками, разрежьте ее на несколько частей - это будет удобнее для готовки и еды.
Ингредиенты для блюда по рецепту Евгения Клопотенко:
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- 300 г свинины (лопатка или задняя часть)
- 500 г квашеной капусты
- 3-4 средние картофелины
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 100 г пшеницы
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 2 лавровых листа
- 2-3 ароматных перца
- 3-3,5 л воды
- соль перец по вкусу
ШАГ 1:
- Возьмите 300 г свинины (лопатку или заднюю часть), удалите пленки и излишний жир. Нарежьте мясо на небольшие кусочки и переложите их в кастрюлю.
- Залейте мясо 3-3,5 л воды и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите воду до кипения и варите мясо около 20-30 минут.
ШАГ 2:
- Тем временем промойте 100 г пшеницы в чистой воде.
- Добавьте промытую пшеницу к варящемуся мясу в кастрюле.
ШАГ 3:
- Порежьте 1 среднюю луковицу кубиками среднего размера.
- Натрите 1 среднюю морковь на крупной терке.
- "Мастер Шеф" Клопотенко советует разогреть сковороду с 2 столовыми ложками подсолнечного масла.
- Обжарьте лук и морковь на сковороде до мягкости лука.
- Добавьте в сковороду 500 г квашеной капусты и тушите все вместе около 10 минут.
ШАГ 4:
- Очистите 3-4 средних картофелины и нарежьте их одинаковыми кубиками среднего размера.
- Переложите нарезанный картофель в кастрюлю с мясом и пшеницей.
- Продолжайте варить капустник около 15 минут.
- "Мастер Шеф" Клопотенко советует сразу добавить зажарку с луком, морковью и квашеной капустой в кастрюлю.
- Положите 2 лавровых листа и 2-3 душистых перца.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Продолжайте варить капустник еще 5-10 минут. Если вы предпочитаете более жидкое первое блюдо, добавьте немного больше воды.
ШАГ 5:
- Снимите кастрюлю с огня.
- Прикройте крышкой и дайте капустнику настояться в течение 10-15 минут, чтобы все вкусы хорошо соединились.
- Подавайте горячим и по желанию посыпьте зеленью, "Мастер Шеф" Клопотенко считает, что такой вариант приготовления сможет хорошо согреть.
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