Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем показав кадри з фронту, які найбільше зачіпають багатьох українців. Чоловік стримав емоції, показуючи все, але не кажучи про наболіле.
Варто зазначити, що Салем несе службу в лавах ЗСУ після вторгнення окупантів, відмовившись заради цього від свого бізнесу та всіх проектів.
Відомо, що ворог продовжує знищувати не лише стратегічно важливу інфраструктуру, а й намагається зрівняти із землею цілі міста. Через активні обстріли багато поля також повністю знищені і розбиті.
Зірка "Голос країни" Даніель Салем неодноразово говорив про злочини росіян і ділився своєю думкою в Інстаграм. Однак, чоловік не розкриває, де саме він несе службу на даний момент.
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«У мене ком у горлі, що робить ворог із нашим краєм; іноді хочеться кричати що е сил! але мовчки ковтаєш сльози; Хай Бог береже тебе; Душіть ту гидоту і бережіть себе; Віримо у вас, нехай береже вас Господь; Матінка Богородиця збережи Вас!; Нехай Господь береже вас усіх!; 🔥 мирного вам неба. Зберігає вас Бог;
Нехай Ангел Охоронець оберігає Вас; Дякую вам за те, що захищаєте нашу країну! Ви – герой! Бережіть себе; Захоплююсь вами...в нашій країні - найкращі чоловіки та жінки. Нехай Бог усіх вас береже;
Завжди подобалася Ваша м'якість у характері та любов до оточуючого. Як Ви вмієте радіти з усього», - написали шанувальники зірки "Голос країни" Салема.
Також Даніель Салем посміявся з тих, хто намагається блокувати його відео: «Вони такі вразливі, прямо діти 😂! добре спробую вкотре! Минулу посаду ви видалили лише тому, що вам не подобається правда!».
Зірка «Голосу країни» Салем помітив, цей момент говорить багато про що, оскільки росіяни схожі на трусів:
«Все до єдиного. Я заміню лише одне слівце та пісню (трек), він вам більше підходить. Бо п...раси)» - додав Даніель Салем.
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