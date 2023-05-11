Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем показав кадри з фронту, отримавши багато обговорень серед українців.

Ведучий і ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем показав кадри з фронту, які найбільше зачіпають багатьох українців. Чоловік стримав емоції, показуючи все, але не кажучи про наболіле.

Варто зазначити, що Салем несе службу в лавах ЗСУ після вторгнення окупантів, відмовившись заради цього від свого бізнесу та всіх проектів.

Відомо, що ворог продовжує знищувати не лише стратегічно важливу інфраструктуру, а й намагається зрівняти із землею цілі міста. Через активні обстріли багато поля також повністю знищені і розбиті.

Зірка "Голос країни" Даніель Салем неодноразово говорив про злочини росіян і ділився своєю думкою в Інстаграм. Однак, чоловік не розкриває, де саме він несе службу на даний момент.

«У мене ком у горлі, що робить ворог із нашим краєм; іноді хочеться кричати що е сил! але мовчки ковтаєш сльози; Хай Бог береже тебе; Душіть ту гидоту і бережіть себе; Віримо у вас, нехай береже вас Господь; Матінка Богородиця збережи Вас!; Нехай Господь береже вас усіх!; 🔥 мирного вам неба. Зберігає вас Бог;

Нехай Ангел Охоронець оберігає Вас; Дякую вам за те, що захищаєте нашу країну! Ви – герой! Бережіть себе; Захоплююсь вами...в нашій країні - найкращі чоловіки та жінки. Нехай Бог усіх вас береже;

Завжди подобалася Ваша м'якість у характері та любов до оточуючого. Як Ви вмієте радіти з усього», - написали шанувальники зірки "Голос країни" Салема.

Також Даніель Салем посміявся з тих, хто намагається блокувати його відео: «Вони такі вразливі, прямо діти 😂! добре спробую вкотре! Минулу посаду ви видалили лише тому, що вам не подобається правда!».

Зірка «Голосу країни» Салем помітив, цей момент говорить багато про що, оскільки росіяни схожі на трусів:

«Все до єдиного. Я заміню лише одне слівце та пісню (трек), він вам більше підходить. Бо п...раси)» - додав Даніель Салем.

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