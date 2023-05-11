Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем показал кадры с фронта, которые больше всего задевают многих украинцев. Мужчина сдержал эмоции, показывая все, но не говоря о наболевшем.

Стоит отметить, что Салем несет службу в рядах ВСУ после вторжения оккупантов, отказавшись ради этого от своего бизнеса и всех проектах.

Известно, что враг продолжает уничтожать не только стратегически важную инфраструктуру, но также старается сравнять с землей целые города. Из-за активных обстрелов многие поля также полностью уничтожены и разбиты.

Звезда "Голос країни" Даниэль Салем не раз говорил о преступлениях россиян и делился своим мнением в Инстаграм. Однако мужчина не раскрывает, где именно он несет службу на данный момент.

«У меня ком в горле, что делает враг с нашим краем; иногда xoчется кричать что е сил! но молча глотаешь слезы; Xай Бог бережет тебя; Душите ту гадость и берегите себя; Верим в вас, да хранит вас Господь; Матушка Богородица сохрани Вас!; Пусть Господь хранит вас всех!;🔥мирного вам неба. Хранит вас Бог;

Пусть Ангел Охранник оберегает Вас; Благодарю вас за то, что защищаете нашу страну! Вы – герой! Берегите себя; Восхищаюсь вами...в нашей стране - лучшие мужчины и женщины.. Пусть Бог всех вас бережет;

Всегда нравилась Ваша мягкость в характере и любовь к окружающему. Как Вы умеете радоваться всему», - написали поклонники звезды "Голос країни" Салема.

Также Даниэль Салем посмеялся над теми, кто пытается блокировать его видео: «Они так уязвимы, прямо дети 😂! хорошо попробую еще раз! Прошлый пост вы удалили только потому, что вам не нравится правда!».

Звезда «Голоса країни» Салем подметил, этот момент говорит довольно о многом, поскольку россияне похожи на трусов:

«Все до единого. Я заменю только одно словцо и песню (трек), он вам больше подходит. Ибо п....расы)» - добавил Даниэль Салем.

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