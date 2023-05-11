Телеведучий, кулінар та суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення підтримує Україну та залишається в країні. Він вирішив повністю відмовитися від усього, що хоч якось нагадує "російський світ". Про це детальніше "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розповів в Інстаграм-сторизі.

"Майстер Шеф" Хіменес-Браво приїхав до сервісного центру МВС, де вирішив поміняти номерний знак свого автомобіля. Справа в тому, що в ньому міститься латинська буква "Z", яка стала символом російського вторгнення. "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво не хоче, щоб у нього на авто було хоч якесь нагадування про російських загарбників, тому замовив нового номера.

"Друзі, номери моєї машини з буквою "Z". І, звичайно, мене це не влаштовує. І сьогодні у мене вже буде новий номер. Ура! Поки що буква "Z"", - заявив "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що 11 березня 2022 року "Майстер Шеф" Хіменес-Браво повідомляв, що перервав відпустку в Колумбії та прилетів до Варшави (Польща), щоб допомагати українським біженцям, які залишили країну після нападу росії. На початку квітня знаменитий телеведучий та кулінар приїхав до України. Він ініціював проект допомоги ЗСУ, відтоді допомагає захисникам.

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