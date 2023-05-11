Телеведущий, кулинар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения поддерживает Украину и остается в стране. Он решил полностью отказаться от всего, что хоть каким-то образом напоминает "русский мир". Об этом более детально "Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал в Инстаграм-сториз.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво приехал в сервисный центр МВД, где рещил поменять номерной знак своего автомобиля. Дело в том, что в нем содержится латинская буква "Z", которая стала символ российского вторжения. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не хочет, чтобы у него на авто было хоть какое-то напоминание о российских захватчиках, потому закал новый номер.

"Друзья, номера моей машины из буквой "Z". И, конечно, меня это не устраивало. И сегодня у меня уже будет новый номер. Ура! Пока буква "Z"", - заявил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Стоит отметить, что 11 марта 2022 года "Мастер Шеф" Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения россии. В начале апреля знаменитый телеведущий и кулинар приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ, с тех пор он помогает защитникам.

Последние новости Украины:

Напомним, Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.