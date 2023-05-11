Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками пройшла лікування і все ж таки вирушила в гастрольний тур Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Настя Каменських виклала незвичайне відео, на якому показала, хто приходить на її концерти в українських містах.

У ролику можна побачити глядачів, в основному це жінки різного віку, які зірвалися зі своїх місць і почали бурхливо аплодувати, поки Настя Каменських співала для них на сцені. Артистка не відзначала геолокацію міста, де виступала того разу, тільки поділилася своїми емоціями.

У підписі до публікації Настя Каменських написала: "Дякую за ці оплески. Дякую, що ви приходите співати разом зі мною та лікувати душу музикою. Але найщиріші та найпотужніші овації ми завжди присвячуємо нашим захисникам, яких запрошуємо на кожен концерт, з великою вдячністю за те, що вони роблять для кожного з нас та нашої країни. За час туру до нас приходили захисниці, що пережили полон на Азовсталі, військові хлопці зі шпиталів, у які я заїжджала між концертами, люди з Маріуполя, що пережили справжні жахи та багато інших. Бачити очі цих людей зі сцени та мати можливість особисто сказати "Дякую" - має безмежну цінність для мене".

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