Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после потери голоса и проблем со связками прошла лечение и все же отправилась в гастрольный тур по Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила необычное видео, на котором показала, кто приходит на ее концерты в украинских городах.

В ролике можно увидеть зрителей, в основном это женщины разных возрастов, которые сорвались со своих мест и начали бурно аплодировать, пока Настя Каменских пела для них на сцене. Артистка не стала отмечать геолокацию города, где выступала в тот раз, только поделилась своими эмоциями.

В подписи к публикации Настя Каменских написала: "Спасибо за эти аплодисменты. Спасибо, что вы приходите петь вместе со мной и лечить душу музыкой. Но самые искренние и мощные овации мы всегда посвящаем нашим защитникам, приглашаемым на каждый концерт, с большой благодарностью за то, что они делают для каждого из нас и нашей страны. За время тура к нам приходили защитники, пережившие плен на Азовстали, военные ребята из госпиталей, в которые я заезжала между концертами, люди из Мариуполя, пережившие настоящие ужасы и многие другие. Видеть глаза этих людей со сцены и иметь возможность лично сказать: "Спасибо" – имеет безграничную ценность для меня".

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