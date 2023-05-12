Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка під час війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ілона Гвоздьова поділилася незвичайним відео із донькою, яка робить акробатичні трюки.

Як виявилося, маленька Валерія мріє стати акробаткою і вже зараз навчилася робити деякі трюки. Так, у новому відео Ілона Гвоздьова показала, як її дочка робить справжнє сальто просто на ліжку. Виглядає це дуже небезпечно, і, як зізнається зіркова мама, їй іноді страшно навіть дивитися на це.

У підписі до публікації Ілона Гвоздьова написала: "Навіщо та школа, коли дитина планує бути акробаткою. Іноді мені страшно навіть дивитися на те, що вона витворяє, але бачачи шалений запал у її очах, мама здається і просто аплодує".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео, яке показала Ілона Гвоздьова:

"Дочка міні олімпійська чемпіонка. Я лише бажаю їй великого успіху, люблю наших талановитих дітей".

"Чим не досягнення".

"Ага, а ви стрибали в дитинстві?"

"Ти супер!".

"А ну, мамо, покажіть тепер ви".

"Супер".

"Круто".

"Дуже красиво! Браво!".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Кіно за вами плаче": Ульянова з "Холостяка" вразила своїми акторськими здібностями.

Як повідомляла Politeka, "Просто обожнюю": ведуча "Танців зі зірками" Онуфрійчук показала, що робить перед тим, як вийти з дому.

Також Politeka писала, що "Ти нікому нічого не винна": Полякова з нецензурщиною заступилася за дочку Машу, яка з'явилася в сукні принцеси.