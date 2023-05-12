Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Илона Гвоздева поделилась необычным видео с дочкой, которая делает акробатические трюки.
Как оказалось, маленькая Валерия мечтает стать акробаткой, и уже сейчас научилась делать некоторые трюки. Так, в новом видео Илона Гвоздева показала, как ее дочь делает настоящее сальто прямо на кровати. Выглядит это весьма опасно, и как признается звездная мама, ей иногда страшно даже смотреть на это.
В подписи к публикации Илона Гвоздева написала: "Зачем та школа, когда ребенок планирует быть акробаткой. Иногда мне страшно даже смотреть на то, что она вытворяет, но видя бешеный запал в ее глазах, мама сдается и просто аплодирует".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показала Илона Гвоздева:
"Дочь мини олимпийская чемпионка. Я только желаю ей большого успеха, люблю наших талантливых детей".
"Чем не достижение".
"Ага, а вы прыгали в детстве?".
"Ты супер!".
"А ну, мама, покажите теперь вы".
"Супер".
"Круто".
"Очень красиво! Браво!".
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