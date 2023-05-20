Умова отримання пенсії: не раніше ніж в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника слід звернутися до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті за місцем реєстрації. Її можуть отримувати діти, батьки та дружина загиблого. Але навіть у такому разі можна збільшити пенсію більше ніж удвічі. Про це розповіли українцям юристи.

Пенсії у разі втрати годувальника залежать від зарплати, яку отримував загиблий силовик чи правоохоронець.

Варто спершу нагадати, що якщо силовик помер під час виконання служби, тоді пенсія становитиме 70% від його зарплати. Якщо військовий помер після виходу на пенсію, то пенсії у разі втрати годувальника нараховуватимуть 30% від зарплати. А якщо пенсію померлого отримує дитина з інвалідністю, то 40% від грошового забезпечення силовика.

Постанова Кабміну №103 залишила три показники при підрахунку пенсії без змін: посадовий оклад, оклад зі звання та вислугу. При цьому ПФУ часто не зараховує показники премій та надбавок, тому пенсія зменшується більше ніж у два рази.

Тобто надбавки та премії викреслили незаконно. Тому українцям доведеться звернутися до суду, щоби пенсію перерахували та врахували всі показники. Лише тоді пенсія може побільшати.

Це можуть зробити вдови пенсіонерів усіх структур (ЗСУ, прикордонників, ДСНС, СБУ, МВС), яких звільнено до 01.03.2018 року. Звання загиблого має бути вищим за прапорщика.

Останні новини України:

Нагадаємо, хто з пенсіонерів не отримає підвищених виплат, названо 4 категорії.

Як писала Politeka, пенсію 3 540 гривень можна збільшити до 12 421.

Також Politeka повідомляла, пенсію можна підвищити на 70% та отримати солідну компенсацію.