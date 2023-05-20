Для назначения пенсии в случае потери кормильца следует обратиться в управление Пенсионного фонда Украины в районе, городе, районе в городе, по месту регистрации. Ее могут получать дети, родители и жена погибшего. Но даже в таком случае можно увеличить пенсию больше чем в два раза. Об этом рассказали украинцам юристы.

Пенсии в случае потери кормильца зависят от зарплаты, которую получал погибший силовик или правохранитель.

Стоит для начала напомнить, что если силовик умер при исполнении службы, тогда пенсия будет становить 70% от его зарплаты. В том случае когда военный умер после выхода на пенсию, то пенсии в случае потери кормильца будут начитывать 30% от зарплаты. А если пенсию умершего получает ребенок с инвалидностью, то 40% от денежного обеспечения силовика.

Постановление Кабмина №103 оставило три показателя при подсчете пенсии без изменений: должностной оклад, оклад по званию и выслугу. При этом ПФУ часто не засчитывает показатели премий и надбавок, потому пенсия уменьшается больше чемв два раза.

То есть надбавки и премии вычеркнули незаконно. Потому украинцам придется обратится в суд, чтобы пенсию пересчитали и учли все показатели. Лишь тогда пенсия может стать больше.

Это могут сделать вдовы пенсионеров всех структур (ВСУ, пограничников, ДСНС, СБУ, МВС), которые уволены до 01.03.2018 года. Звание погибшего должно быть выше прапорщика.

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