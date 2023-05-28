Астрологи назвали знаків Зодика, які отримають винагороду протягом 28 травня по 3 червня за те, що вони залишаються розміреними та спокійними в невизначені часи.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Цього тижня з 28 травня до 3 червня ви отримаєте доступ до ресурсів, які раніше здавалися неможливими. Звичайно, є практичні питання, за які потрібно платити, але вам слід використовувати це благо для досягнення якихось майбутніх цілей.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Цього тижня з 28 травня по 3 червня ви коливатиметеся між тим, що краще для вас, і тим, що краще для друзів та колег. Останнім часом ти почуваєшся впевнено, майже зациклений на собі, але все ще не можеш позбутися відчуття, що когось підводиш. Настав час відпустити все і почати спочатку на власних умовах.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Деякі моменти можуть призвести до розриву відносин із близьким другом або вашим партнером, важливо мати всю доступну інформацію. З 28 травня по 3 червня будьте уважні цього тижня, просуваючись уперед.

Рак (21 червня – 22 липня)

Це тиждень з 28 травня до 3 червня для встановлення зв'язків! У вас з'явиться можливість справити враження на ваших колег та друзів. Настав час натиснути "Надіслати" на цю розсилку, записатися в клуб кулінарних книг та обмінятися номерами телефонів у парку для собак. Будьте сміливішими і заводьте нових друзів!

Лев (23 липня – 22 серпня)

З 28 травня по 3 червня дзвінок друга, який розбудив вас на початку тижня, надихає вас рухатися вперед з іншими пріоритетами. Незалежно від того, чи знаходитесь ви в процесі пошуку роботи, пошуку квартири або вихорі знайомств, ключовий інгредієнт, якого вам не вистачає, - це усвідомлення власної радості.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Недогляд нового контракту, можливості кар'єрного зростання чи побачення цього тижня може здатися втратою, але насправді це приховане благо. Вам потрібно звернути свою увагу на те, чим ви були надто зайняті протягом останніх кількох тижнів.

Терези (23 вересня - 21 жовтня)

Підтримка буде у фінансовій справі, на емоційному рівні. Пошук терапевта також буде чудовим рішенням. Цього з 28 травня по 3 червня тижню тобі просто потрібно розслабитися.

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада)

Потрібно нарешті звільнитися від усіх, хто змушував тебе почуватися так, ніби ти не на своєму місці. Не забудьте віддати собі належне у цьому процесі. Йдеться не лише про ваших партнерів, а й про ваше власне зростання.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Цього тижня на вас звалюється так багато обов'язків, і ваш інстинкт наказує вам втекти та сховатися. Але це ключова можливість визначити свої пріоритети та попрактикуватися говорити "ні".

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Сезон Близнюків – завжди надзвичайно напружена пора року для вас. Так багато у вашому житті за останні дев'ять місяців було пов'язано з тим, що ви вимотували себе, то чому б не зробити перерву?

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Ваша поштова скринька заповнюється запрошеннями від друзів. Можливо, вам здасться, що вам потрібен клон, щоб бути присутнім на всіх цих заходах. Ваш час та енергія обмежені. Мудро вибирайте, куди йти.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Приділіть трохи часу цього тижня своїм друзям — навіть якщо це лише 10 хвилин у середу ввечері або в неділю вдень — щоб зв'язатися з кимось, про кого ви останнім часом нічого не чули.

Джерело: purewow.com.

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