Астрологи назвали знаков Зодика, которые получат вознаграждение в течение 28 мая по 3 июня за то, что они остаются размеренным и спокойным в неопределенные времена.

Овен (21 марта - 19 апреля)

На этой неделе с 28 мая по 3 июня вы получите доступ к ресурсам, которые ранее казались невозможными. Конечно, есть практические вопросы, за которые нужно платить, но вам следует использовать это благо для достижения каких-то будущих целей.

Телец (20 апреля - 20 мая)

На этой неделе с 28 мая по 3 июня вы будете колебаться между тем, что лучше для вас, и тем, что лучше для друхей и коллег. В последнее время ты чувствуешь себя уверенно, почти зациклен на себе, но все еще не можешь избавиться от ощущения, что кого-то подводишь. Пришло время отпустить все и начать сначала на своих собственных условиях.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Некоторые моменты могут привести к разрыву отношений с близким другом или вашим партнером, важно иметь всю доступную информацию. С 28 мая по 3 июня будьте внимательны на этой неделе, продвигаясь вперед.

Рак (21 июня - 22 июля)

Это неделя с 28 мая по 3 июня для установления связей! У вас появиться возможность произвести впечатление на ваших коллег и друзей. Пришло время нажать "Отправить" на эту рассылку, записаться в клуб кулинарных книг и обменяться номерами телефонов в парке для собак. Будьте смелее и заводите новых друзей!

Лев (23 июля - 22 августа)

С 28 мая по 3 июня звонок друга, разбудивший вас в начале недели, вдохновляет вас двигаться вперед с другими приоритетами. Независимо от того, находитесь ли вы в процессе поиска работы, поиска квартиры или в вихре знакомств, ключевой ингредиент, которого вам не хватает, - это осознание собственной радости.

Дева (23 августа - 23 сентября)

Упущение нового контракта, возможности карьерного роста или свидания на этой неделе может показаться потерей, но на самом деле это скрытое благо. Вам нужно обратить свое внимание на то, чем вы были слишком заняты в течение последних нескольких недель.

Весы (23 сентября - 21 октября)

Поддержка будет в финансовом деле, на эмоциональном уровне. Поиск терапевта также будет чудесным решением. На этой с 28 мая по 3 июня неделе тебе просто нужно расслабиться.

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Нужно наконец-то освободиться от всех, кто заставлял тебя чувствовать себя так, словно ты не на своем месте. Не забудьте отдать себе должное в этом процессе. Речь идет не только о ваших партнерах, но и о вашем собственном росте.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

На этой неделе на вас сваливается так много обязанностей, и ваш инстинкт подсказывает вам убежать и спрятаться. Но это ключевая возможность определить свои приоритеты и попрактиковаться говорить “нет”.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сезон Близнецов - всегда чрезвычайно напряженное время года для вас. Так много в вашей жизни за последние девять месяцев было связано с тем, что вы изматывали себя, так почему бы не сделать перерыв?

Водолей (20 января - 18 февраля)

Ваш почтовый ящик заполняется приглашениями от друзей. Возможно, вам покажется, что вам нужен клон, чтобы присутствовать на всех этих мероприятиях. Ваше время и энергия ограничены. Мудро выбирайте, куда вам идти.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Уделите немного времени на этой неделе своим друзьям — даже если это всего лишь 10 минут в среду вечером или в воскресенье днем — чтобы связаться с кем-то, о ком вы в последнее время ничего не слышали.

Источник: purewow.com.

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