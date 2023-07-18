Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", потролила росіян після новини про удар по Кримському мосту.

Співачка Злата Огневич , популярна українська співачка, досить активно ділиться у соціальній мережі про своє життя, розповідає про творчість та часто спілкується із шанувальниками. При цьому Огневич не забуває порушувати актуальні теми, що бурхливо обговорюються в мережі.

Як відомо, вночі на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росії, нібито сталася "надзвичайна подія", внаслідок чого рух мостом було тимчасово припинено. Цю інформацію поширили представники незаконної окупаційної адміністрації Криму та російські пропагандисти.

Злата Огневич одразу ж посміялася з росіян, які активно розтрощують у мережі різні погрози після того, що сталося. Огневич також зняла коротке відео з тематичних підтекстом:

«Ранок починається не з кави 😅 Слава нашим героям! Слава Україні!" - звернулася Злата Огнєвіч уже до українців.

У мережі відразу відреагували на пост Огневич, влаштувавши суперечки з приводу того, чи доречно так радіти:

«Крим – це Україна був і є...; Звучить як тост!; Ну просто артистка; день обіцяє бути добрим); Так, вип'ємо ж за це!; Взагалі, якщо можна радіти такому, навіть якщо йде війна; Поранено дівчинку 14-річну, батьки її загинули, а Ви танцюєте; Чекаємо на повернення Криму!; Ранок почався негаразд однозначно; начебто й шкода мирних, але їх попереджали!».

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