Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", потроллила россиян после новости об ударе по Крымскому мосту.

Певица Злата Огневич, популярная украинская певица, довольно активно делится в социальной сети о своей жизни, рассказывает о творчестве и часто общается с поклонниками. При этом Огневич не забывает поднимать актуальные темы, бурно обсуждаемые в сети.

Как известно, ночью на Крымском мосту, который соединяет временно оккупированный полуостров с рф, якобы произошло "чрезвычайное происшествие", в результате чего движение по мосту было временно приостановлено. Эту информацию распространили представители незаконной оккупационной администрации Крыма и российские пропагандисты.

Злата Огневич сразу же посмеялась над россиянами, которые активно растространяют в сети различные угрозы после произошедшего. Огневич также засняла короткое видео с тематических подтекстом:

«Утро начинается не с кофе 😅 Слава нашим героям! Слава Украине!» - обратилась Злата Огневич уже к украинцам.

В сети сразу отреагировали на пост Огневич, устроив споры по поводу того, уместно ли так радоваться:

«Крым – это Украина был и есть...; Звучит как тост!; Ну прямо артистка; день обещает быть хорошим); Да, выпьем же за это!; Вообще, раз можно радоваться такому, даже если идет война; Ранена девочка 14-летняя, родители ее погибли, а Вы танцуете; Ждем возвращения Крыма!; Утро началось не так однозначно; вроде и жаль мирных, но их предупреждали!».

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