Популярна українська співачка, модель та волонтер Даша Астаф'єва, яка не виїжджала з України за всі півтора роки війни, поділилася своєю думкою про деяких українських артистів, які не захотіли визнавати своїх помилок. Так, зокрема, Даша Астаф'єва висловилася про скандальне інтерв'ю Каменських та пісню Потапа про волонтерів.

Про це Даша Астаф'єва розповіла у підкасті на ютуб-каналі "Гончарова".

За словами артистки, вона з самого початку, за Андрієм Данилком зізналася шанувальникам, що теж виступала в Росії. Як зазначила Даша Астаф'єва, це були закриті заходи, про які ніхто не дізнався б. Але вона вирішила визнати свою помилку.

Також артистка згадала, як хтось скинув їй інтерв'ю Насті Каменських, і вона була вражена, але все ж таки оглянула його до кінця.

"Усі кажуть, подивися те інтерв'ю. Ти дивишся, і вже на п'ятій хвилині думаєш: "Боже, ну… От я просто не буду додивлюватися". Я ставлю на паузу і заходжу в коментарі. І бачу, що вже з перших коментарів люди пишуть: "… Що це за акторські курси?". Я додивилася інтерв'ю, і я для себе зробила висновки, що, напевно, кожному з нас є місце наробити помилок, але, напевно, там є місце, щоб їх визнати", - поділилася своєю думкою Даша Астаф'єва.

За її словами, багато людей, зокрема й артистів, потрібно просто чесно визнати свої помилки, не прикриваючись нічим. А щодо Потапа та його скандальної пісні про волонтерів, то Даша Астаф'єва вважає, якби Потап розвантажував гуманітарку, він би не написав такої ганебної пісні.

"Якби Олексій розвантажив хоча б одну машину гуманітарки, він навряд чи написав би такі слова про волонтерів, про волонтерок", - каже співачка.

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