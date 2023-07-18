Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая не выезжала из Украины за все полтора года войны, поделилась своим мнением о некоторых украинских артистах, которые не захотели признавать свои ошибки. Так, в частности, Даша Астафьева высказалась о скандальном интервью Каменских и песне Потапа про волонтеров.

Об этом Даша Астафьева рассказала в подкасте на ютуб-канале "Гончарова".

По словам артистки, она с самого начала, вслед за Андреем Данилко призналась поклонникам, что тоже выступала в России. Как отметила Даша Астафьева, это были закрытые мероприятия, о которых бы никто не узнал. Но она решила признать эту свою ошибку.

Также артистка вспомнила, как кто-то скинул ей интервью Насти Каменских, и она была поражена, но все же досмотрела его до конца.

"Все говорят, посмотри то интервью. Ты смотришь, и уже на пятой минуте думаешь: "Боже, ну… Вот я просто не буду досматривать". Я ставлю на паузу и захожу в комментарии. И вижу, что уже с первых комментариев люди пишут: "… Что это за актерские курсы?". Я досмотрела интервью, и я для себя сделала выводы, что, наверное, каждому из нас есть место наделать ошибок, но, наверное, там же есть место, чтобы их признать", - поделилась своим мнением Даша Астафьева.

По ее словам, многие людям, в частности и артистам, нужно просто честно признать свои ошибки, не прикрываясь ничем. А что касается Потапа и его скандальной песни о волонтерах, то Даша Астафьева считает, если бы Потап разгружал гуманитарку, он бы не написал такую позорную песню.

"Если бы Алексей разгрузил хотя бы одну машину гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерках", - говорит певица.

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Напомним, Астафьева показала свое "успокоительное" во время войны: "Хоть кто-то об этом говорит".

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