Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий до війни пародував Володимира Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram відео, в якому показав пародію на алкоголіка Медведєва та його погрози після атаки на Кримський міст.

Як видно, у новій пародії Юрій Великий приміряв на собі образ заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, якого всі знають як алкоголіка, який постійно насипає погрози у бік України та Заходу. Схоже, після атаки на Кримський міст Медведєва знову витягли із запою та попросили погрожувати Україні. І саме це зобразив у своїй пародії Юрій Великий.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "У ДІМОНА "підгоряє" через Кримський мост. Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Однокотлітний удар".

"Було б весело, якби не було так сумно".

"Удав буде в шоці".

"Це дуже смішно. А пика Дімона це окремий вид мистецтва".

"Дімону більше не наливати".

"Покажіть Дімону, звідки готували удар по Кримському мосту".

"Дімон відпалює"

"Шедеврально".

"Таланище, браво!".

"Грошей немає, але ви тримаєтеся".

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