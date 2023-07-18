Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий до войны пародировал Владимира Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram видео, в котором показал пародию на алкоголика Медведева и его угрозы после атаки на Крымским мост.

Как видно, в новой пародии Юрий Великий примерял на себе образ заместителя председателя Совета безопасности России Медведева, которого все знают, как алкоголика, который постоянно насыпает угрозы в сторону Украины и Запада. Похоже, после атаки на Крымский мост Медведева снова вытащили из запоя и попросили поугрожать Украине. И именно это изобразил в своей пародии Юрий Великий.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "У ДИМОНА "подгорает" из-за Крымского моста. Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Однокотлетный удар".

"Было бы весело, если бы не было так грустно".

"Удав будет в шоке".

"Это очень смешно. А рожа Димона это отдельный вид искусства".

"Димону больше не наливать".

"Покажите Димону, откуда готовили удар по Крымскому мосту".

"Димон отжигает"

"Шедеврально".

"Талантище, браво!".

"Денег нет, но вы держитесь".

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